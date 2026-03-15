Un'assistente sociale ha deciso di intentare una causa contro i legali che rappresentano i bambini del bosco. La professionista, che si occupa della famiglia, ha accusato la madre di determinati comportamenti, cercando di attribuire responsabilità per quanto accaduto. La disputa legale si svolge in un contesto di tesa rivalità tra le parti coinvolte.

Pensavamo di avere già visto tutto riguardo al caso della famiglia nel bosco quando abbiamo scoperto che a somministrare i test a genitori e figli è una psicologa che li derideva sui social. Ma da qualche giorno assistiamo a uno spettacolo perfino più sconcertante, che è culminato nella denuncia per violenza privata dall’assistente della famiglia Trevallion da cui è partito poi il percorso che ha portato all’allontanamento. La professionista, a quanto pare, era entrata in conflitto con Catherine, la madre, e sembra proprio che il dissidio non sia finito. Giovedì, quando la garante nazionale dell’infanzia Marina Terragni è scesa a Vasto per visitare i bambini in casa protetta dopo la decisione del Tribunale di allontanare la mamma, la D’Angelo non si è fatta trovare nonostante avesse preso accordi per un colloquio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’assistente sociale ora va all’attacco e fa causa ai legali dei bambini del bosco

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