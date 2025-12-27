Bimbi nel bosco legali presentano nuovo ricorso e allegano foto | Tensioni tra mamma e assistente sociale

Presentato nuovo ricorso contro la sospensione della responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e l'allontanamento dei figli. I legali allegano foto dei minori in contesti di vita normale e parlano di tensioni con l'assistente sociale responsabile del caso.

