L' assessore uscente Verdicchio si ricandida a sostegno del sindaco Guida

L'assessore uscente Verdicchio ha annunciato la sua candidatura a sostegno del sindaco in carica, Giuseppe Guida. La campagna elettorale ad Arienzo è già iniziata con la presentazione dei candidati della lista “Ricoloriamo Arienzo”, che supporta il sindaco uscente. La presentazione si è svolta in un evento pubblico dedicato alla presentazione delle proposte e dei candidati della lista.

Campagna elettorale già nel vivo ad Arienzo con la presentazione dei candidati per quel che riguarda la lista “Ricoloriamo Arienzo”, a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Guida. L'ultimo nome ufficiale che sarà candidato per il rinnovo del consiglio comunale è quello di Luigi Verdicchio che annuncia di voler confermare l’impegno amministrativo al fianco del sindaco uscente Giuseppe Guida. Ventotto anni, commerciante, tra i più giovani eletti nel 2020, Verdicchio ha ricoperto il ruolo di assessore per l’intero mandato, con deleghe allo Sport, alle Fiere e al Commercio, distinguendosi per presenza costante e ascolto attivo sul territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Elezioni comunali. Nuova candidata a sostegno del sindaco uscente GuidaLa lista “Ricoloriamo Arienzo” del sindaco uscente Giuseppe Guida non perde tempo e annuncia un'altra candidatura. Elezioni comunali. Riunione nel centrosinistra: pieno sostegno al sindaco uscente GuidaProsegue a ritmo serrata la marcia di avvicinamento del sindaco uscente di Cesa, Enzo Guida, verso le elezioni amministrative di fine maggio.