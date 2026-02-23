Elezioni comunali Riunione nel centrosinistra | pieno sostegno al sindaco uscente Guida

Il centrodestra ha deciso di sostenere compatto il sindaco uscente di Cesa, Enzo Guida, dopo aver discusso a lungo le strategie di campagna. La riunione nel centrosinistra ha rafforzato il suo ruolo come candidato favorito, con un fronte unito e deciso. I membri del partito hanno anche confermato il loro impegno a coinvolgere attivamente i cittadini nelle prossime settimane. La campagna elettorale entra nel vivo con questa forte alleanza.

Prosegue a ritmo serrata la marcia di avvicinamento del sindaco uscente di Cesa, Enzo Guida, verso le elezioni amministrative di fine maggio. Nella mattinata di ieri (22 febbraio), nella sala "Siani", si sono riunite tutte le forze politiche ed i gruppi a sostegno di Guida. Il tavolo della coalizione ha stabilito anche le prossime tappe, in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. Si partirà con il cantiere delle idee: tavoli tematici per stilare il programma tra continuità ed innovazione. Sono anche questi principi, assieme alla competenza, da utilizzare nel stilare la lista dei candidati.