Lasciano un tappeto arrotolato in palestra lei si frattura un piede ma niente risarcimento Il verdetto della Cassazione | perché era colpa sua

Una donna di Roma si è fratturata un piede negli spogliatoi di una palestra dopo aver calpestato un tappeto arrotolato lasciato sul pavimento. Dopo quasi dieci anni di procedimento giudiziario, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità dell’incidente è da attribuire alla donna stessa, senza riconoscimento di alcun risarcimento. La vicenda si conclude con questa decisione definitiva.

Una frattura al piede, quasi dieci anni di processo e alla fine nessun risarcimento. Si chiude così il caso di una donna di Roma caduta negli spogliatoi di una palestra della capitale al termine di una lezione di nuoto. La Corte di Cassazione ha confermato l’ultima decisione della Corte d’Appello, escludendo qualsiasi responsabilità della struttura. L’incidente era avvenuto mentre l’iscritta si stava dirigendo verso le docce. A provocare la caduta, secondo quanto emerso nel corso del procedimento riportato da la Repubblica, era stato un tappetino lasciato arrotolato e la presenza di acqua sul pavimento. Elementi che, in primo grado, avevano portato a un riconoscimento del danno con un risarcimento di 16mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

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