Gita in area archeologica studente si frattura il piede | per il Tribunale è colpa del sito non degli insegnanti Famiglia risarcita con oltre 6mila euro

Durante una visita in un'area archeologica il 25 maggio 2022, un bambino di undici anni si è fratturato il piede sinistro quando un masso, poggiato sul terreno, si è ribaltato colpendo il suo piede. La famiglia ha richiesto un risarcimento di oltre 6.000 euro, e il Tribunale ha stabilito che la responsabilità è da attribuire al sito e non agli insegnanti.

Un bambino di undici anni subisce un infortunio il 25 maggio 2022 durante una visita didattico. Il minore si trova con la classe per il progetto formativo quando un masso delle rovine, poggiato sul terreno, si ribalta e gli colpisce il piede sinistro. Le docenti accompagnatrici avevano effettuato un sopralluogo l'11 maggio e ricevuto rassicurazioni dall'addetto museale sull'accesso sicuro all'area.