nella luccicante las vegas il divertimento non ha confini

Da visitare almeno una volta nella vita, La Mecca del gioco e del vizio made in Usa continua a stupire, tra kitsch e novità. Se avete visto il film Una notte da Leoni, la vostra esperienza a Las Vegas vi sembrerà meno paradossale e surreale. Sì, perché La Mecca made in Usa del divertimento non è solo gioco e azzardo nei casinò tra tavoli da roulette e slot machine, ma è anche eccesso al limite della follia. Lo dimostra la possibilità di sposarsi vestiti da Elvis Presley, da Capitan America e Cat Woman o da marziani in una delle tante cappelle che organizzano matrimoni molto anticonvenzionali ma con validità legale. 🔗 Leggi su Laverita.info

