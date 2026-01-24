Bonifica dell’area Ex Amga | Diventerà un accesso per raggiungere le Mura

La giunta di Ferrara ha approvato la fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione dell’area Ex Amga, che diventerà un nuovo accesso per le Mura. Questa iniziativa mira a migliorare la connessione tra diverse zone della città, favorendo la fruibilità e lo sviluppo urbano. La progettazione si inserisce nel più ampio processo di riqualificazione del patrimonio storico e infrastrutturale di Ferrara.

FERRARA La fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione urbana dell’ area Ex Amga è stata approvata lunedì scorso dalla giunta. La delibera è stata presentata l’altra ieri in commissione Consiliare, e sarà all’ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale. Così il vicesindaco Alessandro Balboni: "Quello che andiamo a realizzare con la riqualificazione dell’ex Amga è un corridoio verde che collega direttamente via Bologna con la parte più interna delle Antiche Mura. Si tratta di un’opera innovativa di grande impatto visivo e urbanistico, perché mette in dialogo due parti tanto diverse della città garantendo sicurezza a chi attraversa la città a piedi o in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

