Lanificio storico assume | turni notturni e formazione

La storica azienda Vitale Barberis Canonico, con sede a Pratrivero, ha avviato una campagna di reclutamento per il reparto filatura. L'azienda sta assumendo personale e ha annunciato che ci saranno turni notturni e programmi di formazione per i nuovi dipendenti. La ricerca riguarda principalmente figure da inserire nel settore produttivo. La selezione è aperta a candidati interessati a lavorare nel settore tessile.

La storica azienda Vitale Barberis Canonico, con sede a Pratrivero, sta avviando una campagna di reclutamento per il reparto filatura. Un incontro pubblico è fissato martedì prossimo dalle 14.15 alle 17.30 nella sala consiliare del Comune di Pray. L’iniziativa vede la collaborazione con l’agenzia Randstad di Borgosesia e mira ad assumere operai senza competenze pregresse. L’offerta di lavoro copre turni notturni su schema 6×6 e turni diurni su schema 8×5, spaziando tra le ore 6-14 e 14-22. Per partecipare al colloquio è necessaria una prenotazione telefonica chiedendo di Manuela o via email all’indirizzo [email protected]. Il responsabile delle risorse umane dell’azienda sarà presente per valutare i candidati sul campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanificio storico assume: turni notturni e formazione Articoli correlati Sanità, Marcello (FdI): "Detassare al 15% le indennità per turni notturni e festivi del personale infermieristico"Detassare al 15% le indennità per turni notturni e festivi del personale infermieristico. Veronesi assume: zero esperienza, formazione interna e sediIl Gruppo Veronesi apre le porte a candidati privi di esperienza per ruoli operativi e manutentivi in diverse località del Nord Italia.