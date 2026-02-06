Sanità Marcello FdI | Detassare al 15% le indennità per turni notturni e festivi del personale infermieristico
Nicola-Marcello Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione alla Regione, chiedendo di detassare al 15% le indennità per i turni notturni e festivi degli infermieri. La proposta si basa sulla legge di bilancio 2026 e mira a favorire il personale sanitario che lavora in condizioni spesso dure. La Regione dovrà ora valutare se seguire questa strada e avviare i confronti con le aziende sanitarie.
Detassare al 15% le indennità per turni notturni e festivi del personale infermieristico. Con un'interrogazione Nicola Marcello (Fratelli d'Italia) invita la Regione a seguire quanto previsto dalla Legge di bilancio 2026 e ad avviare confronti con le Aziende sanitarie, compresa quella operante.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Sanità Infermiere
Sanità, Marcello (FdI): "Risolvere le criticità delle liste d'attesa per l'impianto di valvole aortiche"
Il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello, chiede di intervenire subito sulle liste d’attesa per l’impianto di valvole aortiche.
Finanzieri al lavoro di domenica o nei festivi, cancellata l’indennità
Ultime notizie su Sanità Infermiere
Infermieri. Marcello (FdI): Detassare al 15% le indennità per turni notturni e festiviDetassare al 15% le indennità per turni notturni e festivi del personale infermieristico. E' questo quello che chiede, con un'interrogazione, il consigliere ... chiamamicitta.it
Dimissioni Bartolazzi, FdI: «Maggioranza allo sbando, legislatura a un bivio»Si allarga la frattura politica attorno alla gestione della sanità regionale dopo le dichiarazioni di Armando Bartolazzi, ormai prossimo alle dimissioni dalla Giunta Todde. Le parole dell’assessore ... unionesarda.it
Sanità, Marcello (FdI): "Attuare il Programma nazionale di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza" #Rimini facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.