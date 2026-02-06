Sanità Marcello FdI | Detassare al 15% le indennità per turni notturni e festivi del personale infermieristico

Nicola-Marcello Nicola Marcello di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione alla Regione, chiedendo di detassare al 15% le indennità per i turni notturni e festivi degli infermieri. La proposta si basa sulla legge di bilancio 2026 e mira a favorire il personale sanitario che lavora in condizioni spesso dure. La Regione dovrà ora valutare se seguire questa strada e avviare i confronti con le aziende sanitarie.

