Ricavi Real Madrid il nuovo Bernabéu diventa il vero grande motore economico dei blancos | il dato

Inter News 24 Real Madrid, il Bernabéu rinnovato stadio è diventato il fulcro del modello finanziario del club e incide in modo decisivo sugli incassi stagionali. Il Real Madrid continua a dettare legge anche fuori dal campo. Il nuovo Santiago Bernabéu sta assumendo un ruolo centrale nel bilancio del club, trasformandosi in una risorsa strategica capace di sostenere la crescita economica della società nel lungo periodo. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Diario AS, l’impianto ristrutturato incide in maniera significativa sugli introiti complessivi della stagione. Un dato che conferma come l’enorme investimento sostenuto dal club per l’ammodernamento dello stadio stia già producendo risultati concreti, rendendo il Real un riferimento assoluto nel panorama europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

