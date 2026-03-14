A Parigi, durante la Fashion Week AI 202627, il settore del makeup si afferma come un comparto economico concreto, con una forte presenza di aziende e produttori locali che partecipano attivamente alla manifestazione. La manifestazione mette in evidenza come la creatività si traduca in un’attività produttiva reale, coinvolgendo direttamente il mercato e le imprese del settore cosmetico.

La Parigi Fashion Week AI 202627 trasforma il makeup in un’industria tangibile, dove la creatività si intreccia con la produzione locale. Sotto la Tour Eiffel, i brand hanno mostrato come l’economia della bellezza dipenda da filiere produttive precise e da tecnologie specifiche. Non si tratta solo di estetica, ma di come i prodotti reali generano valore sul territorio italiano ed europeo. Matthieu Blazy per Chanel ha lanciato una collezione che richiama gli anni Venti, puntando su effetti iridescenti definiti polvere di stelle. J.W. Anderson per Dior ha proposto uno stile parigino essenziale, basato su linee sottili quasi invisibili. La bellezza diventa così un motore economico concreto, non un semplice trend passeggero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parigi 2026: il makeup diventa motore economico reale

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