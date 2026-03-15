Lancia dal finestrino 75 dosi di cocaina | arrestato 50enne raffica di controlli nella Bassa

Un uomo di 50 anni è stato arrestato nella Bassa dopo aver lanciato dal finestrino 75 dosi di cocaina. Durante un controllo di routine, il soggetto ha cercato di disfarsi della droga, ma il pacchetto di plastica è finito fuori dal veicolo. La scena si è svolta durante una serie di verifiche effettuate dalle forze dell’ordine nella zona.

Blitz dei Carabinieri tra Verolanuova e Manerbio. In manette uno spacciatore, tre espulsi Il pacchetto di plastica è volato fuori dal finestrino non appena hanno avvistato la pattuglia, ma il tentativo disperato di disfarsi della droga non è servito a nulla. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Verolanuova lo hanno recuperato immediatamente, scoprendo all'interno ben 65 grammi di cocaina già suddivisi in 75 dosi pronte per il mercato dello spaccio. È uno degli esiti della lunga serie di controlli a tappeto che hanno interessato la Bassa bresciana negli ultimi giorni, conclusi complessivamente con un arresto e tre decreti di espulsione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocainaL'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato notato dai carabinieri proprio nell'atto di cedere una dose a un acquirente E' stato sorpreso dai... Leggi anche: Lancia 22 dosi di cocaina e scappa: bloccato e arrestato Bari, trasporta sei chili di cocaina: arrestato un 21enne bergamasco