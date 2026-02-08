Lancia 22 dosi di cocaina e scappa | bloccato e arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un uomo dopo averlo trovato con diverse dosi di cocaina. Gli agenti dell’Upg lo hanno fermato durante un controllo e, alla vista della volante, ha tentato di scappare lanciando 22 dosi di droga. Alla fine, è stato bloccato e portato in commissariato.

Aveva con sé vari grammi di cocaina. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upg) della polizia di stato lo hanno notato e lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato.

Nel pomeriggio del 19 dicembre, i carabinieri hanno arrestato un 29enne nigeriano nella zona tra Via San Leonardo e Via Brescia.

Un 28enne di Boscoreale è stato arrestato a Trentola Ducenta dopo un inseguimento dei carabinieri.

