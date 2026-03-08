L’analisi cruda di Frederic Vasseur | Mercedes avanti mezzo secondo in Australia ma conta lo sviluppo

Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, ha commentato il risultato del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Ha affermato che la Mercedes ha ottenuto un vantaggio di circa mezzo secondo rispetto alla Ferrari, sottolineando comunque che in Formula 1 ciò che fa la differenza è lo sviluppo delle vetture.

Frederic Vasseur (Team Principal della Ferrari) non si nasconde dietro un dito nell' analisi del GP d'Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. La gara di Melbourne ha confermato la superiorità della Mercedes, anche se nella domenica dell'Albert Park il margine di vantaggio delle Frecce d'Argento è stato meno sensibile di quello che si manifestato nelle qualifiche. Alla fine, doppietta con George Russell e Kimi Antonelli, seguiti da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mentre il resto della concorrenza fa decisamente fatica. " E' stata una bella gara ", le prime parole di Vasseur ai microfoni di Sky Sport. All'ingegnere francese è stato chiesto se la strategia di non entrare ai box nel regime della prima Virtual Safety Car fosse stato un errore.