Alla vigilia delle prime sessioni di prove libere, i piloti delle scuderie Ferrari, Mercedes e Red Bull si sono espressi sul loro stato di forma e sugli obiettivi. Hamilton ha dichiarato che il team è concentrato sulla vittoria, mentre Leclerc ha commentato che Mercedes risulta più forte di loro al momento. La Ferrari, invece, si presenta determinata a conquistare un risultato positivo.

Prudente e concentrata. Ma estremamente ambiziosa, come sempre. È una Ferrari che inizia il Mondiale a Melbourne con un approccio molto diverso rispetto a 12 mesi fa, quando l’entusiasmo per il buon finale del 2024 e l’arrivo di Lewis Hamilton proiettarono il Cavallino in una dimensione di ottimismo che poi non trovò riscontri in pista. Il 2025 è stato un anno senza vittorie e con tante amarezze, ragion per cui, alla vigilia del primo GP della stagione, dentro ai box del Cavallino c’è grande voglia di riscatto. ma procedendo coi piedi piombo. Ci sono un regolamento tecnico interamente rivoluzionato e avversari di cui non si conoscono ancora realmente i livelli di prestazione, motivi validi per non fare proclami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hamilton carico: "Ferrari, vinciamo". Leclerc: "Mercedes più forti di noi. Per ora..."

Charles Leclerc precisa: “Mercedes forse più forte di noi, ma il titolo si gioca sugli sviluppi”Alla vigilia di una stagione che promette di essere tra le più imprevedibili degli ultimi anni, Charles Leclerc si prepara ad affrontare l’ottavo...

Ferrari, bagno di folla per Leclerc e Hamilton a FioranoLa Ferrari ha svelato la nuova monoposto SF-26 in vista del Mondiale di Formula 1 2026.

Leclerc e Hamilton inaugurano la nuova Ferrari #leclerc #hamilton #ferrari #f1 #formula1

Contenuti utili per approfondire Hamilton carico.

F1. Mi sento ancora un diciottenne: Lewis Hamilton è carico per il 2026 con la Ferrari. L’obiettivo? VincereLewis Hamilton ha un solo obiettivo per la sua seconda stagione con la Ferrari: vincere. E si sente più giovane che mai, anche se sullo schieramento nel 2026 è arrivato un pilota nato nell'anno del su ... automoto.it

Ferrari, Hamilton: Vogliamo vincere, imparato molto dal 2025. E io sono molto più feliceIl pilota britannico, al suo secondo anno con la Ferrari, è apparso molto carico e ottimista nella conferenza che ha aperto il primo weekend della stagione in Australia: L'obiettivo è vincere, dovrem ... sport.sky.it