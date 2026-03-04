Monza gigante Cesena sempre più in crisi Fischi dalla Curva Mare col mirino su Mignani

Nel match tra Cesena e Monza, i brianzoli hanno ottenuto una vittoria esterna con il punteggio di 3-1. La formazione ospite ha schierato Klinsmann tra i pali, mentre in avanti hanno giocato Cerri e Shpendi, sostituito poi da Vrioni. Dal lato dei padroni di casa, la squadra ha schierato Ciofi, Zaro e Mangraviti in difesa, con Guidi e Corazza entrati a partita in corso. Durante la gara, la Curva Mare ha rivolto fischi verso l’allenatore del Cesena.