Monza gigante Cesena sempre più in crisi Fischi dalla Curva Mare col mirino su Mignani
Nel match tra Cesena e Monza, i brianzoli hanno ottenuto una vittoria esterna con il punteggio di 3-1. La formazione ospite ha schierato Klinsmann tra i pali, mentre in avanti hanno giocato Cerri e Shpendi, sostituito poi da Vrioni. Dal lato dei padroni di casa, la squadra ha schierato Ciofi, Zaro e Mangraviti in difesa, con Guidi e Corazza entrati a partita in corso. Durante la gara, la Curva Mare ha rivolto fischi verso l’allenatore del Cesena.
CESENA 1 MONZA 3 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (15’ st Guidi), Zaro (34’ st Corazza), Mangraviti; Ciervo, Francesconi (34’ st Bisoli), Castagnetti, Berti, Frabotta; Cerri (15’ st Olivieri), Shpendi (28’ st Vrioni). A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Arrigoni, Bastoni, Corazza, Papa Wade. All.: M. Mignani. MONZA (3-5-2): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria (28’ st Bakoune), Hernani (17’ st Colombo), Pessina, Obiang (17’ st Delli Carri), Azzi; Caso (20’ st Mota Carvalho), Cutrone (20’ st Petagna). A disp.: Pizzignacco, Broon, Capolupo, Colpani, Keita, Alvarez, Carboni, Mota Carvalho. All.: P. Bianco. Arbitro: K. Bonacina di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Troppo Monza per il Cesena: i brianzoli sbancano il Manuzzi per 3-1. Dalla curva piovono fischiCesena, 3 marzo 2026 – Continuano ad aggiornarsi i numeri negativi del Cesena, col Monza che sbanca 1-3 l’Orogel Manuzzi.
