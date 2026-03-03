Continua la crisi del Cesena al Manuzzi il Monza passeggia e vince 3-1 La Curva Mare invoca l' esonero di Mignani

Il Cesena perde 3-1 contro il Monza al Manuzzi, con i brianzoli che segnano due reti nel primo tempo grazie ad Azzi e Cutrone. La squadra di casa, dopo una buona partenza, ha subito il dominio degli avversari, che hanno preso il controllo della partita. La Curva Mare ha chiesto l'esonero dell’allenatore, evidenziando il malcontento dei tifosi.

Brutto ko del Cavalluccio, l'ottavo delle ultime undici uscite. Il Monza vince e resta al comando del campionato assieme al Venezia Brutto ko per il Cesena, che cede 3-1 al Manuzzi contro il Monza. Dopo una discreta partenza, la gara viene indirizzata in favore dei brianzoli che chiudono virtualmente la contesa già nel primo tempo grazie alle reti di Azzi e Cutrone. Nella ripresa l'autore del primo gol viene espulso ma gli ospiti trovano poi lo 0-3 in contropiede con Petagna. A nulla serve il gol allo scadere di Frabotta: per il Cavalluccio si tratta dell'ottava sconfitta nulle ultime undici gare. Per la prima volta al Manuzzi si sentono cori della Curva Mare contro l'allenatore Mignani, che non accetta l'invito di andare sotto i tifosi a fine gara.