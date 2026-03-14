Napoli-Lecce malore Banda il Lecce rassicura sulle condizioni del calciatore che sta per diventare papà

Durante la partita tra Napoli e Lecce, al minuto 87, il calciatore del Lecce Banda ha avuto un malore. Il gioco è stato interrotto e lo stadio Maradona si è improvvisamente silenziato. La società del Lecce ha successivamente comunicato che le condizioni del calciatore sono rassicuranti. Banda sta per diventare papà.

Malore per il calciatore del Lecce Banda al minuto 87 di Napoli-Lecce. Gioco interrotto e stadio Maradona ammutolito. Come fa sapere il team manager del Lecce, il giocatore sembra aver ripreso coscienza dopo essere caduto al suolo in seguito ad un tocco all’addome. Il primo ad accorgersene è stato Antonio Conte. Il giocatore ha abbandonato il terreno di gioco con l’ausilio del personale medico e della barella. Da Dazn rassicurano sulle condizioni del giocatore del Lecce che è ancora in barella ma sta bene. Spiegano che poco prima di accasciarsi aveva preso un colpo al petto. Importantissima la coordinazione degli staff medici di Napoli e Lecce che hanno garantito un intervento tempestivo per il calciatore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Lecce, malore Banda, il Lecce rassicura sulle condizioni del calciatore che sta per diventare papà Articoli correlati Napoli-Lecce, malore in campo per Banda: come sta il giocatoreMomenti d'apprensione durante Napoli-Lecce, Banda, calciatore salentino, si è accasciato al suolo, ancora non note le cause. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda portato via in barella. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Tutti gli aggiornamenti su Napoli Lecce malore Banda il Lecce... Argomenti discussi: Ornella Pinto uccisa nel sonno a Napoli: ergastolo al marito assassino. Napoli-Lecce, malore in campo per Banda: trasportato in ospedale. Paura al MaradonaMomenti d'apprensione in Napoli-Lecce, valida per la 29esima giornata di Serie A. Lo staff medico di entrambe le squadre è entrato in campo per soccorrere l'attaccante ... leggo.it Napoli-Lecce, malore in campo per Banda: come sta il giocatoreMomenti d'apprensione durante Napoli-Lecce, Banda, calciatore salentino, si è accasciato al suolo, ancora non note le cause. Immediato l'intervento dello staff medico. ilmattino.it