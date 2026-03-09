I Lakers hanno ottenuto 10 vittorie su 12 con Doncic e Reaves in campo contro i Knicks, mentre la squadra di Boston ha battuto Cleveland grazie alle prestazioni della panchina. La squadra di Los Angeles ha visto il contributo significativo dei due giocatori principali, mentre quella di Boston ha sfruttato le sostituzioni. La partita tra queste squadre ha evidenziato le differenze nelle rotazioni e nelle scelte tattiche.

Due partite ad aprire la domenica Nba, con le vittorie di Boston e Lakers contro Cleveland e New York. I Celtics dominano per larghi tratti in casa dei Cavs, con Brown e Tatum protagonisti, e portano a casa il match nonostante un calo nel finale. I Lakers invece volano via coi soliti Doncic e Reaves, che non fanno pesare la seconda assenza consecutiva di LeBron: serata no per i Knicks, a cui non bastano Towns e Brunson. Scontro ad alta quota tra Cavaliers (39-25) e Boston (43-21), vinto dalla squadra di Mazzulla con la firma dei “Jays”: Tatum, alla seconda presenza stagionale, segna 20 punti, molto aggressivo in avvio e autore di una tripla pesante nel finale; Brown, sempre più leader, chiude a quota 23 e aggiunge 9 rimbalzi e 8 assist, presente e concentrato in entrambe le metà campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lakers, coi Knicks bastano Doncic e Reaves. Corre Boston: la panchina stende Cleveland

Mitchell e Doncic pazzeschi! Cleveland stende Orlando, i Lakers passano a ChicagoCon i 45 punti di Mitchell Cleveland ha la meglio su Orlando, Doncic fa anche di più e ne firma 46, con i Lakers che passano a Chicago, mentre i...

Leggi anche: NBA: Tatum torna dopo dieci mesi e guida Boston, Knicks travolgenti a Denver. Doncic show con i Lakers

Una selezione di notizie su Corre Boston.

Argomenti discussi: Lakers, coi Knicks bastano Doncic e Reaves. Corre Boston: la panchina stende Cleveland; NBA: Tatum torna dopo dieci mesi e guida Boston, Knicks travolgenti a Denver. Doncic show con i Lakers.

Lakers, coi Knicks bastano Doncic e Reaves. Corre Boston: la panchina stende ClevelandCon lo sloveno (35) e Austin in campo i gialloviola hanno vinto 10 partite su 12. Le seconde linee di Boston segnano 41 punti (13 quelle dei Cavs): seconda vittoria per Tatum al rientro ... gazzetta.it