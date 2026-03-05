BIM Teramo | 2,8 milioni per il 2026 e nuova centrale idroelettrica

L’Assemblea del Consorzio BIM Teramo ha approvato all’unanimità un bilancio di previsione per il 2026 che ammonta a 2,8 milioni di euro. Durante l’incontro è stata annunciata anche la realizzazione di una nuova centrale idroelettrica, progetto che prevede investimenti e interventi nel settore dell’energia rinnovabile. La decisione coinvolge i rappresentanti dei soci e le istituzioni locali.

L'Assemblea consortile del Consorzio BIM Teramo ha sancito all'unanimità un bilancio di previsione per il 2026 pari a 2,8 milioni di euro. Questa approvazione segna non solo la gestione finanziaria dell'ente, ma anche l'avvio di una strategia di sviluppo sostenibile che include nuovi investimenti idroelettrici e programmi sociali mirati ai giovani e agli anziani. In questa occasione storica, il presidente Marco Di Nicola ha sottolineato come il documento rappresenti una visione chiara volta a sostenere i Comuni locali e a promuovere opportunità per le nuove generazioni. L'approvazione unanime riflette un consenso trasversale tra i rappresentanti dei comuni consorziati, inclusi i neo-eletti Claudio Biferi per Cermignano e Martina Di Carlantonio, la delegata più giovane con soli 18 anni.