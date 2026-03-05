Carcere di Foggia la Fondazione Monti Uniti sostiene lo Spazio Giallo | nuovi materiali educativi per i figli delle persone detenute

La Fondazione Monti Uniti di Foggia ha consegnato giochi e materiali educativi allo Spazio Giallo, struttura all’interno della Casa Circondariale di Foggia. La donazione mira a offrire supporto ai figli delle persone detenute che frequentano l’area, gestita dall’associazione Lavori in Corso. Si tratta di un intervento diretto volto a migliorare le condizioni di questi bambini, coinvolgendo direttamente l’ambiente carcerario.

Il progetto è ideato e realizzato da Lavori in Corso Aps, realtà attiva dal 2006 nella tutela dei diritti dei minori con genitori ristretti Un gesto concreto a favore dell’infanzia che incontra il carcere. La Fondazione dei Monti Uniti di Foggia ha donato una significativa fornitura di giochi e materiali educativi allo Spazio Giallo della Casa Circondariale di Foggia, gestito dall’associazione Lavori in Corso. “Lo Spazio Giallo – è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa - è un luogo luminoso e accogliente, pensato per accompagnare i più piccoli nella delicata fase di attesa che precede il colloquio: qui possono leggere, giocare, disegnare e scrivere i propri desideri, in un contesto a misura di bambino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Alla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia la mostra personale di Daniela Tzvetkova

Servizi educativi, nuovi materiali per nidi e scuole d’infanziaUn investimento concreto per potenziare le attività in classe e negli spazi indoor dei servizi 0-6.

Tutti gli aggiornamenti su Carcere di Foggia la Fondazione Monti....

Temi più discussi: Carceri fuori controllo e polizia penitenziaria allo stremo, Di Giacomo: Ormai comandano i delinquenti - FoggiaToday; CARCERE FOGGIA Blitz nel carcere di Foggia: detenuto sorpreso su TikTok; Carcere di Foggia, drone con droga e telefoni: operazione della Polizia penitenziaria; Foggia, gli agenti della Penitenziaria scoprono un detenuto impegnato in una diretta su TikTok. Sequestrati anche cellulari e sim.

CARCERE FOGGIA Blitz nel carcere di Foggia: detenuto sorpreso su TikTokUna doppia operazione lampo della Polizia Penitenziaria ha colpito duramente i canali illeciti all’interno del carcere di Foggia ... statoquotidiano.it

Etica e droghe, al liceo Marconi di Foggia la lezione che arriva dal carcere e dalla musicaIl liceo Marconi di Foggia ha ospitato un incontro su Etica e droghe nell’ambito delle Conversazioni Etiche ideate da Luciano ... immediato.net

ETICA E DROGHE, al liceo Marconi di Foggia la lezione che arriva dal carcere e dalla musica - facebook.com facebook

Etica e droghe, al liceo Marconi di #Foggia la lezione che arriva dal carcere e dalla musica x.com