La WWE annuncia il suo debutto su Netflix Italia, portando i suoi contenuti sulla piattaforma di streaming. La data di inizio della distribuzione non è ancora stata comunicata, ma si tratta di un passo importante per la federazione. La scelta di Netflix rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui il pubblico italiano potrà seguire gli eventi e i programmi della WWE.

Il mondo del wrestling sta per cambiare anche per il pubblico italiano. La WWE, la federazione più famosa del pianeta, ha scelto Netflix come nuova piattaforma di riferimento per la distribuzione dei propri contenuti. Un passaggio che segna una svolta importante nel modo di seguire questo spettacolo sportivo, sempre più orientato verso lo streaming globale. Per gli appassionati si apre così una nuova stagione fatta di show settimanali, rivalità e grandi eventi disponibili in un unico servizio. La vera novità riguarda la modalità di fruizione dei contenuti. Con l’accordo tra WWE e Netflix, la piattaforma diventerà la nuova casa della federazione anche per il pubblico italiano, offrendo l’intero palinsesto settimanale e gli eventi più importanti dell’anno. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La WWE arriva su Netflix Italia: la data di inizio

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