Da aprile 2026, gli appassionati di wrestling potranno seguire gli eventi WWE in diretta su Netflix Italia. L’annuncio è stato dato da Triple H attraverso i canali ufficiali di Netflix Italia e WWE Italia. Questa novità offre ai fan italiani un modo nuovo e diretto per vivere le esibizioni più importanti della WWE, ampliando così le possibilità di accesso e visibilità degli incontri più importanti.

È finalmente ufficiale: la WWE sarà LIVE su Netflix Italia a partire dal 1 Aprile 2026. Ad annunciarlo, poco fa, Triple H sulla pagina ufficiale di Netflix Italia e WWE Italia. Confermati al team di commento Luca Franchini e Michele Posa. RAW, SmackDown, NXT e tutti i Premium Live Event, a partire da WrestleMania 42, saranno a disposizione degli abbonati Netflix. Triple H, con tanto di “SIETE PRONTI?” in italiano, fa impazzire il web tricolore, dando l’ufficialità che tutti stavano aspettando. Ora non ci resta che attendere anche la conferma di un futuro PLE in Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) E voi siete pronti?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - UFFICIALE: La WWE arriva Live su Netflix Italia dal 1 Aprile

Leggi anche: Casting ufficiale live action di solo leveling su netflix

Leggi anche: WWE: Amare notizie per Raw su Netflix

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

LA WWE ARRIVA SU NETFLIX ITALIA !

Argomenti discussi: TNA: Cedric Alexander resta in TNA Wrestling, ufficiale il rinnovo; Nic Nemeth rinnova con la TNA: arriva l’annuncio ufficiale; WWE La storia dietro le quinte, il 20 gennaio su Netflix il documentario che esplora il backstage della federazione; WWE: Risultati WWE SmackDown 16-01-2026.

The Rock a WrestleMania 43? Arriva la sua rispostaDurante il suo intervento a Raffy Talks, The Rock ha parlato così della possibilità di tornare sul ring a WresleMania 43. Nessuna conferma nè smentita: ... spaziowrestling.it

WWE: Risultati WWE Raw Belfast 19-01-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di Raw, show della WWE che si tiene a Belfast ... spaziowrestling.it

Ufficiale: #Fiorentina, arriva #Fabbian dal #Bologna: i dettagli - facebook.com facebook

UFFICIALE - Colpo in prospettiva per l' #Inter: arriva il talento francese #Maghlout. L'ex club: "È un grande orgoglio" x.com