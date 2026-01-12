La Volta Buona gli ospiti di Caterina Balivo dal 12 al 16 gennaio 2026

Da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026, La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, va in onda alle 14. Durante questa settimana, gli ospiti presenti in studio offriranno approfondimenti e testimonianze su vari temi di attualità e interesse pubblico. La trasmissione si propone come un momento di informazione e confronto, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, La Volta Buona, il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda alle 14.00 su Rai 1, propone cinema, teatro, letteratura e costume con i protagonisti più amati dal pubblico. Questi gli ospiti, il programma e alcuni temi trattati nel corso della trasmissione in questa settimana. Aurora Giovinazzo, tra le attrici più interessanti della sua generazione, si racconta in un momento di piena maturità artistica, nei giorni dell'uscita al cinema della commedia "Prendiamoci una pausa", in cui recita al fianco di Claudia Gerini e Marco Giallini.

