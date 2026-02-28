Al Biografilm 2026, in programma a Bologna dal 5 al 15 giugno, sarà consegnato l’International Celebration of Lives Award alla regista tunisina Kaouther Ben Hania, nota per il suo film “La voce di Hind Rajab” e in corsa agli Oscar. La manifestazione si concentra sulle storie di vita e sul racconto del reale, offrendo uno spazio di riconoscimento per figure di spicco nel mondo del cinema.

Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle storie di vita e al racconto del reale, torna a Bologna dal 5 al 15 giugno 2026 e annuncia uno dei suoi momenti più attesi: l’assegnazione dell’ International Celebration of Lives Award 2026 alla regista tunisina Kaouther Ben Hania. Un riconoscimento che celebra le personalità capaci di lasciare un segno indelebile nel cinema documentario e nella narrazione della realtà contemporanea. Un ritorno a Bologna dopo il successo del 2024. L’omaggio segna il ritorno di Ben Hania a Bologna dopo l’edizione 2024, quando il festival ospitò l’anteprima italiana del pluripremiato “Quattro figlie”, film che ha ridefinito i confini tra ricostruzione e realtà e ha confermato la sua capacità di trasformare le storie individuali in riflessioni universali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Kaouther Ben Hania a Biografilm 2026: Celebration of Lives Award alla regista in corsa agli Oscar con “La voce di Hind Rajab”

La voce di Hind Rajab: lo schiaffo necessario di Kaouther Ben Hania che trasforma il dolore in cinema civileCi sono film che ti colpiscono e ti lacerano l’anima: è questo il caso de La voce di Hind Rajab, scritto e diretto dalla regista Kaouther Ben Hania.

Oscar 2026 – La voce di Hind Rajab candidato tra i cinque migliori film stranieriL’orrore del conflitto israelo-palestinese arriva fino a Los Angeles dove l’Academy ha inserito La voce di Hind Rajab, tra i cinque candidati al...

Una selezione di notizie su Kaouther Ben Hania.

Temi più discussi: Berlinale, la regista Kaouther Ben Hania rifiuta un premio; Biografilm premia Kaouther Ben Hania, la regista di The voice of Hind Rajab; Kaouther Ben Hania sarà premiata dal Biografilm; Kaouther Ben Hania premiata al Biografilm.

Kaouther Ben Hania premiata al BiografilmKaouther Ben Hania sarà premiata al Biografilm, il festival cinematografico che si svolgerà a Bologna dal 5 al 15 giugno ... sentieriselvaggi.it

La regista tunisina de 'La Voce di Hind Rajab' sarà premiata al BiografilmBiografilm, il festival cinematografico che si svolgerà a Bologna dal 5 al 15 giugno, conferirà alla regista tunisina Kaouther Ben Hania il prestigioso International Celebration of Lives Award 2026, i ... ansa.it

La regista Kaouther Ben Hania ha scelto di non ritirare il premio assegnato al suo film "The Voice of Hind Rajab" nell'ambito di Cinema for Peace, evento collaterale della Berlinale 2026. Il gesto è arrivato dopo la premiazione di un generale israeliano in pensi - facebook.com facebook

La regista tunisina Kaouther Ben Hania ha rifiutato di ritirare il premio come miglior film dell’anno al Festival del Cinema di Berlino per il suo film “The Voice of Hind Rajab”. "Quello che è successo a Hind non è un'eccezione. È parte di un genocidio", ha detto B x.com