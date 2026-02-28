Kaouther Ben Hania a Biografilm 2026 | Celebration of Lives Award alla regista in corsa agli Oscar con La voce di Hind Rajab

Al Biografilm 2026, in programma a Bologna dal 5 al 15 giugno, sarà consegnato l’International Celebration of Lives Award alla regista tunisina Kaouther Ben Hania, nota per il suo film “La voce di Hind Rajab” e in corsa agli Oscar. La manifestazione si concentra sulle storie di vita e sul racconto del reale, offrendo uno spazio di riconoscimento per figure di spicco nel mondo del cinema.

Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle storie di vita e al racconto del reale, torna a Bologna dal 5 al 15 giugno 2026 e annuncia uno dei suoi momenti più attesi: l’assegnazione dell’ International Celebration of Lives Award 2026 alla regista tunisina Kaouther Ben Hania. Un riconoscimento che celebra le personalità capaci di lasciare un segno indelebile nel cinema documentario e nella narrazione della realtà contemporanea. Un ritorno a Bologna dopo il successo del 2024. L’omaggio segna il ritorno di Ben Hania a Bologna dopo l’edizione 2024, quando il festival ospitò l’anteprima italiana del pluripremiato “Quattro figlie”, film che ha ridefinito i confini tra ricostruzione e realtà e ha confermato la sua capacità di trasformare le storie individuali in riflessioni universali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

