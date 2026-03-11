La Vieste en Rose torna l' evento dedicato ai rosati

A Vieste sta per tornare La Vieste en Rose, l’evento dedicato ai vini rosati che ogni anno attira appassionati e visitatori. La manifestazione si svolge in città e include degustazioni e iniziative legate al mondo del vino. L’evento segna l’inizio ufficiale della stagione estiva pugliese e si svolge in diverse location del centro storico.

"Una città che brinda". Con questo spirito Vieste si prepara ad accogliere La Vieste en Rose, l'evento enogastronomico che celebra il vino rosato e dà il via all'estate pugliese. La 7^ edizione, in programma lunedì 1° giugno 2026 in uno degli scenari più incantevoli del Sud Italia, riunirà.