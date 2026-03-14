Alla Feltrinelli l’incantesimo dei gatti il nuovo libro di Giuseppe Manzo

Martedì 17 marzo 2026, presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri, si terrà l’anteprima del nuovo libro di Giuseppe Manzo intitolato “L’incantesimo dei gatti”. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore e sarà aperto al pubblico interessato alla presentazione del suo ultimo lavoro. La libreria sarà il luogo in cui si svolgerà questa anteprima, con l’obiettivo di condividere in modo diretto le novità editoriali.

Giornalismo e giustizia, martedì 17 marzo 2026 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri si terrà l’anteprima de “L’incantesimo dei gatti”. Napoli. Ritorna in libreria il giornalista Giuseppe Manzo con il libro “L’incantesimo dei gatti”, romanzo avvincente pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Romanzi dai cinque continenti. La prima presentazione si terrà martedì 17 marzo alle ore 18 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri. Dopo i saluti di Giulia Giannini della Giannini Editore, dialogheranno con l’autore: il magistrato Catello Maresca e il giornalista Leandro Del Gaudio. Modererà la giornalista e direttrice del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Alla Feltrinelli “l’incantesimo dei gatti”, il nuovo libro di Giuseppe Manzo Articoli correlati “L’incantesimo dei gatti”, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli“L’incantesimo dei gatti”, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli Ritorna in libreria il giornalista Giuseppe Manzo con il... Salerno, Don Cosimo Schena presenta il suo nuovo libro alla FeltrinelliAlla Libreria Feltrinelli di Salerno, situata in Corso Vittorio Emanuele, si terrà la presentazione del libro di Don Cosimo Schena intitolato “Da... Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo libro L'incantesimo dei gatti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Alla Feltrinelli Temi più discussi: L'incantesimo dei gatti, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli -; Feltrinelli a Napoli: gli eventi di Marzo 2026; L’incantesimo dei gatti Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla Feltrinelli. L’incantesimo dei gatti, Giuseppe Manzo presenta il suo nuovo romanzo alla FeltrinelliGiornalismo e giustizia vissuti nei panni del direttore del quotidiano Il Sole del Mezzogiorno. L'ultimo romanzo di Giuseppe Manzo ... ilnapolista.it L’incantesimo dei gatti: un romanzo sulla fuga e sul potere delle relazioniIl giornalista Giuseppe Manzo ritorna in libreria con L’incantesimo dei gatti, il primo romanzo della trilogia Venti Venti. La storia segue Ermanno, direttore de Il Sole del Mezzogiorno, tra Nap ... vita.it Oggi pomeriggio, ore 18,30 alla Fondazione Feltrinelli in viale Pasubio a Milano, presenterò con l'autrice questo libro bellissimo che mi ha toccato il cuore - facebook.com facebook Grazie Firenze. Una bellissima serata alla Feltrinelli per Flotilla. In un tempo devastato dalla guerra dalla città di La Pira arriva un messaggio di pace e solidarietà tra i popoli. Bello confrontarsi con Saverio Tommasi, Micaela Frulli e la sindaca Sara Funaro. Do x.com