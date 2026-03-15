La Valsa Group non morde E Piacenza pareggia i conti

La Gas Sales Piacenza ha vinto il primo set contro la Valsa Group Modena con il punteggio di 18-25, ma nel secondo si è imposta la squadra ospite 25-17. Nel terzo parziale, Modena ha conquistato il punto con un 28-30, mentre Piacenza ha risposto con un 25-21 nel quarto. Nel quinto set, Piacenza ha chiuso con un 18-16, portando a casa la partita. I giocatori in campo sono stati Bovolenta, Porro, Gutierrez, Mandiraci, Simon, Iyegbekedo, Pace, Andringa, Loreti, Leon, Travica, Bergmann

Gas Sales Piacenza 3 Valsa Group Modena 2 (18-25 25-17 28-30 25-21 18-16): Bovolenta 23, Porro 6, Gutierrez 17, Mandiraci 22, Simon 8, Iyegbekedo 8, Pace (L), Andringa, Loreti, Leon, Travica, Bergmannne, Fraleone ne, Comparoni (L2) ne. All. Boninfante. MODENA: Buchegger 10, Tizi-Oualou 4, Davyskiba 17, Porro 21, Sanguinetti 11, Mati 5, Perry (L), Ikhbayri 1, Giraudo, Massari, Bento 1, Anzani, Tauletta ne, Federici (L2) ne. All. Giuliani. Arbitri: Curto e Simbari. Note: spettatori 2725. Durata set: 25’, 26’, 40’, 28’, 24’. Tot: 2h23.: ace 7, bs 30, muri 9, errori totali 39. Modena: ace 5, bs 21, muri 7, errori totali 30. di Alessandro Trebbi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Valsa Group non morde. E Piacenza pareggia i conti Articoli correlati Valsa Group e Piacenza. I destini si incrocianoSembra che i destini di Valsa Group e Gas Sales siano irrimediabilmente destinati a incrociarsi in questa stagione 2025/2026 nella quale le due... Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 | La finale ai biancorossiLa prova di Modena non basta per avere la meglio su Piacenza, decisamente più solida e promossa con merito alla Final four di Coppa Italia. Aggiornamenti e notizie su Valsa Group Temi più discussi: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 | Carattere gialloblu; Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza in Diretta Streaming | DAZN IT; Gas Sales Piacenza-Valsa Group Modena 3-2, le pagelle del match: Porro una garanzia, Perry non molla mai; Valsa ha trovato il servizio. E noi siamo andati sotto. È una Valsa Group in grande forma. Con Piacenza una crescita costanteUn day after carico di positività e consapevolezza quello che la Valsa Group si gode dopo il successo in rimonta di gara 1. Un successo che mantiene il fattore campo e che non indirizza la serie come ... ilrestodelcarlino.it Valsa Group: Due Vittorie Consecutive nel Gironcino della Challenge CupUna gara intensa, con un ritmo che sembrava quello di una gara di campionato racconta Alberto Giuliani davanti ai microfoni. L’allenatore della Valsa Group ha tutte le ragioni per pensarla così, ... ilrestodelcarlino.it Play Off SuperLega Credem Banca – Quarti di Finale, Gara 2 La Gas Sales Bluenergy Piacenza si impone al tie-break sulla Valsa Group Modena in Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off SuperLega Credem Banca e porta la serie sull’1-1. Gara 2 Quarti (14 facebook