Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 | La finale ai biancorossi

Nella sfida di ieri, Gas Sales Bluenergy Piacenza si è imposto su Valsa Group Modena con un punteggio di 3-1. La squadra emiliana ha dimostrato maggiore solidità, conquistando così l'accesso alla Final Four di Coppa Italia. La prestazione di Modena, pur combattiva, non è stata sufficiente per superare gli avversari, che si sono dimostrati più continui lungo l’intera partita.

La prova di Modena non basta per avere la meglio su Piacenza, decisamente più solida e promossa con merito alla Final four di Coppa Italia. Modena comincia il match con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba-Porro in posto 4, Anzani-Sanguinetti al centro e Perry libero.

Gas Sales Bluenergy, battuta Modena: è Final four di Coppa Italia - Una Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che dopo aver vinto i primi due parziali ha lasciato agli avversari il terzo parziale ma poi nel quarto set è partita facendo fin da subito la voce grossa e ha ... ilpiacenza.it

Pallavolo CoppaItaliaM – Piacenza stacca il pass per Bologna: la Gas Sales supera Modena - La Coppa Italia regala un verdetto netto al PalabancaSport, dove la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impone per 3- ivolleymagazine.it

Tutte le foto della partita vinta alla grande dalla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza contro Modena Lupi Biancorossi - facebook.com facebook

Una partnership che continua! Siamo felici di annunciare che Buzzetti rinnova il suo impegno come Sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Scopri di più su > lnkd.in/ei-xumF2 x.com

