È scomparsa oggi Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e giornalista italiana, che aveva 76 anni. Meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La sua carriera ha incluso programmi come

È morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. Conduttrice televisiva e radiofonica, oltre che attrice, Enrica Bonaccorti è stata anche un nome importante nel mondo della canzone italiana. Per Domenico Modugno ha scritto ad esempio il testo del celebre brano 'La lontananza'. Ha esordito come attrice di teatro, di cinema e di prosa. Il grande successo è arrivato negli anni Ottanta in Rai con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Passata a Fininvest, ha condotto anche la prima edizione di Non è la Rai.

© Anteprima24.it - La truffa del cruciverbone e ‘Non è la Rai’: addio a Enrica Bonaccorti

