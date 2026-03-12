Datemi una mitragliatrice La volta che Enrica Bonaccorti smascherò la truffa del cruciverbone a Non è la Rai

Il 12 marzo 2026, a Roma, si ricorda una delle frasi più iconiche della televisione italiana: quando Enrica Bonaccorti, durante la prima edizione di Non è la Rai su Canale 5, chiese in diretta “Datemi una mitragliatrice” invece di una suspense. Quella battuta è rimasta impressa nel pubblico e rappresenta un momento memorabile dello show.

Roma, 12 marzo 2026 – “Qui voglio una mitragliatrice, non la suspense”. Chi non ricorda questa frase? È una delle battute entrate nella memoria della televisione italiana, pronunciata in diretta da Enrica Bonaccorti durante la prima edizione di Non è la Rai su Canale 5. Sono passati 35 anni da quel momento iconico, eppure la frase continua a essere ricordata come un simbolo della sua personalità schietta e senza filtri. La conduttrice si è spenta oggi, giovedì 12 marzo 2026, all’età di 76 anni. La “mitragliatrice” in diretta: il Cruciverbone che fece la storia. Era il 31 dicembre 1991. “‘ No, scusate ragazzi, a questo punto io interrompo. Toglietemi tutte le musiche di suspense, perché qui voglio una mitragliatrice, non suspense. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

