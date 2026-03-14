Esce con gli amici a caccia e parte un colpo di fucile | cacciatore muore nel Fermano

Un uomo di circa quaranta anni è rimasto ucciso questa mattina durante una battuta di caccia nei pressi di Montegranaro, nel Fermano. Era con alcuni amici quando, durante l’attività venatoria, si è verificato un colpo di fucile che ha causato il suo decesso. La scena è stata subito raggiunta dalle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Un cacciatore quarantenne è morto questa mattina durante una battuta di caccia nei pressi di Montegranaro. Era con gli amici e sarebbe partito un colpo accidentale da uno dei fucili. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Palermo, colpisce donna alla spalla con un colpo di fucile poi fugge in Smart: è caccia all’uomoSecondo quanto si apprende, la 33enne raggiunta dal proiettile non sarebbe stata un obiettivo predeterminato. Muore nel sonno a 27 anni mentre è a Barcellona: l’ultimo viaggio con gli amici prima di trasferirsi a MilanoFrancesco Pozzoli, 27 anni, è morto a Barcellona durante un weekend di festeggiamenti per l'imminente trasferimento da Treviso a Milano. Giallo cacciatori uccisi: sospetto su un quarto cacciatore - Ore 14 del 30/01/2026 Contenuti utili per approfondire Esce con gli amici a caccia e parte un... Discussioni sull' argomento Cinzia: Mario non esce con me! Me ne vado! - Uomini e donne Clip | Witty TV; La sposa del MAFS Gia Fleur esce con il nuovo fidanzato Alan Wallace a Melbourne dopo aver confermato una storia d’amore segreta mentre ammette: Non posso continuare a fingere di essere con Scott; Esce dalla cena di sushi a Varese senza pagare: Sfondo te e il ristorante; Una vita da scrittore: chi lo fa per lavoro e chi vive d’altro. Vasto: accoltella la madre, poi esce con gli amiciTentato omicidio della madre è l'accusa con cui i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Vasto hanno fermato un 17enne albanese, G.M., che dopo avere accoltellato la donna al collo, in casa a Vasto, ... unionesarda.it Il 14 marzo 1984 esce "Body and Soul", sesto disco in studio di Joe Jackson. .... Dischi da leggere: https://amzn.to/4cacfG2 - facebook.com facebook 10' | Cambio per il #Parma esce #Cremaschi per #Britschgi 1-0 # #TorinoParma #SerieAENILIVE #ToroNews x.com