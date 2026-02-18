Riccione e Rimini capitali delle serie televisive | Italian Global Series si presenta a Berlino

Da riminitoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italian Global Series 2026 ha scelto Berlino per presentarsi, dopo aver attirato l’attenzione di produttori e operatori del settore. Riccione e Rimini sono diventate le principali mete delle serie televisive italiane, grazie alla crescente popolarità delle produzioni italiane all’estero. La presentazione ha mostrato l’espansione del festival, che ora mira a coinvolgere anche partner internazionali e a promuovere le location italiane come set ideali. La manifestazione si prepara a rafforzare il suo ruolo nel panorama audiovisivo globale.

Il Festival si presenta alla Berlinale con ambizioni ancora più ampie. Confermata Matilde Gioli madrina e nuove sezioni dedicate anche ai bambini e ai mestieri del cinema Il consolidamento internazionale di una manifestazione che, in una sola edizione, è diventata un punto di riferimento per il settore audiovisivo: è questo il focus della presentazione dell’Italian Global Series 2026, svoltasi lunedì pomeriggio a Berlino. La seconda edizione del Festival, attesa a Riccione e Rimini dal 3 all’11 luglio, è stata illustrata agli operatori europei presso la Business Lounge del Gropius Bau, in contemporanea all’European film market (Efm) durante la Berlinale.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Italian Global Series, le date del festival internazionale dedicato alle serieItalian Global Series è il festival internazionale dedicato alle serie televisive, giunto alla sua seconda edizione.

Tv, seconda edizione dell’Italian Global Series dal 3 all’11 luglioLa seconda edizione dell’Italian Global Series, festival internazionale dedicato alle serie TV, si svolgerà dal 3 all’11 luglio a Rimini e Riccione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Riccione sempre più capitale del nuoto: un indotto di 300 mila presenze e oltre 105 giornate di gare; Riccione Capitale del Mare, con tartarughe e ricerca la Fondazione Cetacea pilastro della candidatura; Capitale della Cultura. Dopo l'obiettivo mancato Rimini sostiene Forli-Cesena; Cronaca. Spaccio a domicilio tra Viserba e Rimini: arrestati due ventenni dopo un inseguimento e appostamenti tra le siepi.

RIMINI E RICCIONE PER UNA SETTIMANA CAPITALI DELLA SALUTE MENTALELo si legge, in verticale, sulla locandina che riportiamo qui di fianco: tutti uguali, tutti diversi, proprio sopra gli occhi, proprio in corrispondenza del cervello. Non a caso, perchè la diversità ... disabili.com