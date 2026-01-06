Ucraina svolta al vertice dei volenterosi di Parigi | 5 garanzie di sicurezza e una coalizione pronta a intervenire

Il vertice dei volenterosi di Parigi, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni, si è concluso con un impegno condiviso per garantire la sicurezza dell’Ucraina. Sono state definite cinque garanzie di sicurezza e si è rafforzata la volontà di costituire una coalizione pronta a intervenire in caso di necessità. L’incontro ha rafforzato la cooperazione tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner, orientata all’affinamento delle misure di sicurezza ispirate all’articolo 5

Il vertice dei volenterosi di Parigi cui ha partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato «costruttivo e concreto» e «ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner, è stato dedicato all’affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica, come da tempo suggerito dall’Italia».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Zelensky: Se la Russia blocca gli sforzi diplomatici, l'Ucraina continuerà a difendersi - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato un nuovo incontro con Donald Trump; Guerra Ucraina - Russia, tutte le news. Media: Witkoff e Kushner domani a summit Volenterosi; Ucraina, verso vertice ‘volenterosi’: Meloni tiene punto su no a soldati italiani; Zelensky cambia strategia ma teme l’inverno. Oggi il vertice dei volenterosi (con gli Usa).

ucraina svolta vertice volenterosiUcraina, svolta al vertice dei volenterosi di Parigi: 5 garanzie di sicurezza e una coalizione pronta a intervenire - Cinque garanzie di sicurezza per l’Ucraina e un coordinamento stretto che coinvolge anche gli Stati Uniti. gazzettadelsud.it

ucraina svolta vertice volenterosiUcraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: “No invio truppe italiane a Kiev” - Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio ha confermato il sostegno dell’Italia alla sicurezza di Kiev. tg24.sky.it

ucraina svolta vertice volenterosiSummit dei Volenterosi, intesa per una forza multinazionale in Ucraina: «Gli Usa vigileranno sulla tregua». Meloni: «No all’invio di truppe» - Al vertice hanno partecipato anche il presidente ucraino Zelensky e i delegati statunitensi. msn.com

