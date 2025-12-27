Gaza gli sfollati nelle tende al freddo | Ogni volta che piove si allaga e crolla tutto
Nei campi profughi di Gaza gli sfollati palestinesi sono costretti a vivere in strutture improvvisate, che si allagano al primo acquazzone e al freddo. “Viviamo in questa tenda da due anni. Ogni volta che piove e la tenda crolla sopra le nostre teste, cerchiamo di sistemare nuovi pezzi di legno”, afferma Shaima Wadi, madre di quattro figli, sfollata da Jabaliya. “Con tutto che è diventato così costoso – e senza alcun reddito – riusciamo a malapena a permetterci i vestiti per i nostri figli o i materassi su cui dormire”. Centinaia di migliaia di famiglie come quella di Wadi vivono in tende nella zona centrale di Gaza e in tutta la Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: "Mi hanno sotterrato la casa e ora si allaga ogni volta che piove": la battaglia di una residente di Francavilla [FOTO e VIDEO]
Leggi anche: Gaza, la pioggia allaga le tende a Muwasi
Gaza, ancora freddo e pioggia sugli sfollati. Le testimonianze: “Qui la guerra non è mai finita”; Le tende di Gaza nell’omelia del Papa; Sopravvivere a un altro inverno; Gaza, freddo e pioggia colpiscono gli sfollati.
Gaza, gli sfollati nelle tende al freddo: "Ogni volta che piove si allaga e crolla tutto" - (LaPresse) Nei campi profughi di Gaza gli sfollati palestinesi sono costretti a vivere in strutture improvvisate, che si allagano al primo ... stream24.ilsole24ore.com
Gaza, neonato morto per il freddo tra piogge e guerra - Un neonato di un mese è morto per ipotermia a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, secondo i medici locali. tg24.sky.it
A Gaza si muore di freddo. La conferenza di Doha non decide, la fase due è lontana - A Gaza la gente continua a morire di freddo e di fame, mentre la seconda fase del piano di pace di Donald Trump appare ancora molto lontana e le agende ... huffingtonpost.it
Il cardinale #Pizzaballa ha visitato nel fine settimana centri medici e umanitari nella Striscia di #Gaza, e le tende degli sfollati sul lungomare. Domenica ha presieduto la messa di #Natale presso la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza City . Ecco cosa ha ra - facebook.com facebook
Pizzaballa davanti alle tende degli sfollati di Gaza. #FreePalestine x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.