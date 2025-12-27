Nei campi profughi di Gaza gli sfollati palestinesi sono costretti a vivere in strutture improvvisate, che si allagano al primo acquazzone e al freddo. “Viviamo in questa tenda da due anni. Ogni volta che piove e la tenda crolla sopra le nostre teste, cerchiamo di sistemare nuovi pezzi di legno”, afferma Shaima Wadi, madre di quattro figli, sfollata da Jabaliya. “Con tutto che è diventato così costoso – e senza alcun reddito – riusciamo a malapena a permetterci i vestiti per i nostri figli o i materassi su cui dormire”. Centinaia di migliaia di famiglie come quella di Wadi vivono in tende nella zona centrale di Gaza e in tutta la Striscia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, gli sfollati nelle tende al freddo: "Ogni volta che piove si allaga e crolla tutto"

