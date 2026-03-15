Su una spiaggia di lusso sono state allestite cabine dotate di servizi completi, tra cui doccia, wc e cassaforte. I clienti possono usufruire anche di camerieri con cuffiette wireless che si spostano sotto le tende e di un cambio teli settimanale. L’area si distingue per le strutture di alta gamma e per l’atmosfera esclusiva creata dall’arredamento di pregio.

Cabine con doccia e perfino wc e cassaforte, camerieri con cuffiette wireless che arrivano sotto la tenda e cambio teli settimanale. E’ l’altra vacanza, quella per ’paperoni’ che scelgono gli stabilimenti che hanno imboccato la via super lusso con prezzi stagionali che variano dai 9mila fino ai 23mila euro. E alcuni chiedono anche 2mila euro di anticipo a tenda da scalare in consumazioni bar. L’esclusività si può assaporare anche per un solo giorno: al Twiga di Marina di Pietrasanta la tenda Imperiale con letti, lettini, sdraio e sedie, può costare fino a 1500 euro giornalieri mentre l’opzione ’standard’ resta sui 500600. Anche all’ Alpemare della famiglia Bocelli d Forte dei Marmi le tende partono da circa 600 euro fino a raggiungere i 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La spiaggia tutta d’oro. Cabine con cassaforte e pagode super lusso

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