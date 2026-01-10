Una donna anziana è stata vittima di una rapina da parte di falsi tecnici, che sono riusciti a scappare con l’oro dalla cassaforte. La vittima, insospettita dal comportamento dei tre uomini, è stata trattenuta momentaneamente senza violenza, ma ha capito troppo tardi il raggiro. L’episodio evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e diffidare di persone sconosciute che si presentano come tecnici di fiducia.

"Lei stia ferma qui con noi e lasci lavorare il collega". Trattenendola con una mano sulla spalla, ma senza alcuna violenza, hanno bloccato la padrona di casa che si era accorta che qualcosa nel modo di fare di quei tre tecnici non tornava. Il "collega" stava lavorando, ma non ai tubi del gas, come aveva detto avrebbe fatto: con un flessibile stava tagliando la cassaforte per portare via quanto era custodito all’interno. La vittima della rapina in casa è una donna di 84 anni. Ieri in tarda mattinata ha aperto la porta dell’appartamento a Impruneta capoluogo a tre presunti tecnici del gas. "Dobbiamo fare un controllo: in zona si stanno verificando dei problemi", le hanno detto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziana rapinata dai finti tecnici. Fuga con l’oro della cassaforte

