L' ascesa dei prezzi nel Veronese nel 2025 dal carrello della spesa ai servizi ricettivi e di ristorazione

Nel 2025, i prezzi nel Veronese hanno registrato un incremento che interessa sia il carrello della spesa sia i servizi ricettivi e di ristorazione. A livello nazionale, dicembre 2025 ha evidenziato un aumento annuale dei prezzi pari all’1,2%. Questo trend riflette un contesto economico in evoluzione, con possibili ripercussioni sui consumi e sul settore turistico locale. È importante monitorare queste variazioni per comprendere meglio l’andamento dell’economia regionale e nazionale.

A livello nazionale l’andamento dei prezzi del mese di dicembre 2025 ha segnato un aumento annuale del 1,2%. Lo stesso dato risultato Verona. Se guarda all'intero 2025, in Italia l'aumento è stato dell'1,5%, mentre nell'area scaligera si è "fermato" a +1,2%. È quanto emerge dall'analisi di. 🔗 Leggi su Veronasera.it Istat, l’inflazione accelera: prezzi saliti dell’1,5% nel 2025. Carrello della spesa più caro del 24% dal 2021

Nel 2025, l’Istat segnala un’accelerazione dell’inflazione, con un aumento dei prezzi dell’1,5%. Il carrello della spesa è più caro del 24% rispetto al 2021. A dicembre, l’indice nazionale dei prezzi al consumo è salito dello 0,2% rispetto a novembre e dell’1,2% rispetto a dicembre 2024. Questi dati riflettono le variazioni dei prezzi e l’andamento dell’inflazione nel corso dell’anno. L’inflazione sale all’1,5% nel 2025, corrono prezzi carrello spesa

Nel 2025, l’inflazione si attesta all’1,5%, con un aumento dei prezzi dei beni di consumo quotidiani. Questa crescita si riscontra principalmente sui prodotti del carrello della spesa, influenzando le abitudini di acquisto delle famiglie. Un quadro che riflette le dinamiche economiche attuali e le sfide per la gestione del budget domestico. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Milano-Cortina, Gruppo Tempocasa: “Prezzi immobili in ascesa nei quartieri chiave del capoluogo lombardo” x.com Milano-Cortina, Gruppo Tempocasa: “Prezzi immobili in ascesa nei quartieri chiave del capoluogo lombardo” (Adnkronos) - Le Olimpiadi non sono ancora iniziate, ma a Milano il loro riflesso è già ben visibile. Cantieri aperti, interventi di rigenerazione urbana - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.