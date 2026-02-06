Alimentare Confeuro | Preoccupa crescita carrello spesa per italiani in povertà

La spesa degli italiani cresce ancora, mentre molte famiglie fanno fatica a mettere insieme il pranzo. Confeuro lancia l’allarme: i prezzi alimentari aumentano, e la situazione si fa difficile per chi ha già pochi soldi. La richiesta è chiara, servono interventi rapidi per aiutare cittadini e produttori a superare questa crisi.

Crescita dei prezzi alimentari e fragilità economica delle famiglie: Confeuro chiede interventi urgenti per tutelare cittadini e produttori. "Confeuro esprime forte preoccupazione alla luce dei recenti dati Istat, secondo cui in Italia – accanto al 10% delle famiglie che vive in povertà assoluta – emerge una vasta area di fragilità strutturale: quasi il 20% dei nuclei familiari si colloca stabilmente attorno alla soglia di povertà. Numeri allarmanti che si affiancano alle stime preliminari dell'Istituto nazionale di statistica secondo cui, a gennaio 2026, i prezzi al consumo registrano un aumento dell'1,0% su base annua (dal +1,2% di dicembre) e dello 0,4% su base mensile, tornando a un livello leggermente superiore a quello di ottobre 2024.

