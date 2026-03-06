Nel primo giorno del Gran Premio di Australia 2026, i team di Formula 1 hanno affrontato diverse sfide. Adrian Newey ha dichiarato che le difficoltà principali riguardano le vibrazioni sulle vetture, mentre le squadre segnalano problemi con la carenza di batterie. La giornata si è conclusa con le prove libere, segnando l’avvio ufficiale della nuova stagione.

Si è concluso da poche ore il venerdì del Gran Premio di Australia 2026, primo capitolo del Mondiale F1 2026. Tra le tante scuderie scese in pista sul circuito di Albert Park c’è anche l’Aston Martin. La scuderia britannica ha incredibilmente completato solo pochissimi giri sul tracciato cittadino, confermando le sensazioni della vigilia sui numerosi problemi che la nuova AMR26 sta affrontando. Il motore Honda ha reso inguidabile la nuova monoposto a causa dell’enorme quantità di vibrazioni prodotte. La vettura rimarrebbe praticamente inguidabile e potrebbe addirittura causare problemi permanenti alle mani dei piloti. Adrian Newey, team principal di Aston Martin, ha nel corso della conferenza stampa nuovamente parlato della situazione e delle possibile soluzioni a lungo termine. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Adrian Newey confessa: “Siamo a corto di batterie ma il problema più grave sono le le vibrazioni”

Adrian Newey critica le vibrazioni del V6 Honda, Alonso dissenteNel fine settimana di Melbourne Aston Martin è stata costretta ad affrontare una criticità legata alla power unit Honda, caratterizzata da vibrazioni...

