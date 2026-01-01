Tecnologia la rivoluzione del biocomputing | quando i neuroni diventano processori

Il biocomputing rappresenta una nuova frontiera nella tecnologia, utilizzando cellule cerebrali umane per sviluppare processori basati su neuroni viventi. Questa innovazione apre possibilità di sistemi più efficienti e integrati, segnando un passo importante verso un’informatica sempre più vicina alle funzioni biologiche. Con un approccio sobrio e scientifico, questa evoluzione potrebbe ridefinire il modo in cui concepiamo il rapporto tra tecnologia e vita.

Si sta plasmando il futuro dell’informatica: minuscoli gruppi di cellule cerebrali umane vengono coltivati per creare computer basati su neuroni viventi. È la rivoluzione del biocomputing: un passo oltre il silicio, verso macchine che pensano con tessuti biologici. Per oltre mezzo secolo, l’informatica ha fatto affidamento sui transistor al silicio. Ogni progresso – dai microprocessori agli smartphone – è stato reso possibile da questa tecnologia ma i ricercatori guardano altrove, preso atto che i consumi energetici dei supercomputer diventeranno insostenibili. La risposta potrebbe arrivare dalla biologia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articolo - Quando i neuroni diventano processori.

