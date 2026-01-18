Nella settimana di Dossier si analizza il paradosso della sanità a Palermo, dove le liste d'attesa si riducono, ma non per miglioramenti nei servizi. Contestualmente, si discute della necessità di abbattere alberi per far spazio al nuovo tram, sollevando questioni di sostenibilità e pianificazione urbana. Un quadro complesso che invita a riflettere sulle priorità e le reali esigenze della città.

C'è un paradosso che attraversa la sanità palermitana: le liste d'attesa si accorciano, ma non grazie alle cure. Visite e ricoveri programmati verrebbero “bonificati”, cancellati senza che il paziente abbia mai visto un medico. È quanto emerge dal referto consuntivo 2025 della Corte dei Conti, che svela il “grande bluff” della sanità a Palermo. Federica Virga ha analizzato per Dossier il documento dei magistrati contabili che mette sotto accusa ospedali come Villa Sofia-Cervello e Policlinico, che riferiscono numeri inattendibili sui recuperi. Per i giudici l'intramoenia è un semplice privilegio, mentre i cittadini continuano a partire verso il Nord nei loro viaggi della speranza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Paradosso intramoenia, liste d'attesa sgonfiate: la Corte dei Conti smaschera il "grande bluff" della sanità a Palermo

Leggi anche: La settimana di Dossier: gli studi legali più prestigiosi di Palermo, il film della strage di Monreale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La settimana di Dossier: il grande bluff della sanità a Palermo, gli alberi da abbattere per far posto al tram; Paradosso intramoenia, liste d'attesa sgonfiate: la Corte dei Conti smaschera il grande bluff della sanità a Palermo.

CON GLI ORATORI NELLE GRANDI CITTÀ Il dossier di questa settimana è dedicato ai viaggi che gli oratori organizzano per i giovani durante le festività natalizie nelle grandi città italiane ed europee. Una sorta di casa vacanze estiva ma nel periodo inver - facebook.com facebook

Calendarizzato per la prossima settimana il voto all'Eurocamera sull'”interim report”. Fra i temi chiave della sessione consiliare di gennaio il cammino di integrazione europea di San Marino x.com