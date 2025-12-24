Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi | ricoverata turista milanese

Milano, 24 dicembre 2025 – È ricoverata all’ospedale dell’Aquila una donna di 63 anni, residente nel Milanese, rimasta ferita durante un’escursione sui monti dell’Abruzzo, dove si trova – molto probabilmente – in vacanza. L’incidente si è verificato oggi, giorno della Vigilia di Natale, nella cosiddetta Città di Pietra, un “gioiello nascosto” nel bosco dell’Aschiero, in provincia di Teramo. Qui la donna stava percorrendo un itinerario fra i boschi, quando a un certo punto – per cause ancora in corso di accertamento – è scivolata su una lastra di ghiaccio, riportando un trauma con sospetta frattura al polso che le ha impedito di proseguire in autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

