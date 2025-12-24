Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi | ricoverata turista milanese
Milano, 24 dicembre 2025 – È ricoverata all’ospedale dell’Aquila una donna di 63 anni, residente nel Milanese, rimasta ferita durante un’escursione sui monti dell’Abruzzo, dove si trova – molto probabilmente – in vacanza. L’incidente si è verificato oggi, giorno della Vigilia di Natale, nella cosiddetta Città di Pietra, un “gioiello nascosto” nel bosco dell’Aschiero, in provincia di Teramo. Qui la donna stava percorrendo un itinerario fra i boschi, quando a un certo punto – per cause ancora in corso di accertamento – è scivolata su una lastra di ghiaccio, riportando un trauma con sospetta frattura al polso che le ha impedito di proseguire in autonomia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Turista tedesca scivola durante un'escursione alla Rocca di Cefalù, recuperata con l'elisoccorso
Leggi anche: La strada di Como come una lastra di ghiaccio: in via Pannilani auto si ribalta nella notte, ferito 29enne
Scivola su una lastra di ghiaccio durante la gita sui monti abruzzesi: ricoverata turista milanese - Milano, 24 dicembre 2025 – È ricoverata all’ospedale dell’Aquila una donna di 63 anni, residente nel Milanese, rimasta ferita durante un’escursione sui monti dell’Abruzzo, dove si trova – molto ... msn.com
Escursionista scivola sul ghiaccio e si ferisce, recuperata dal Soccorso alpino in elicottero - ] ... ecoaltomolise.net
Scivola e si rompe il polso durante una passeggiata in montagna, escursionista soccorsa dall'elicottero - La donna, una 63enne residente in provincia di Milano, si trovava nell’area denominata “Città di Pietra”, nei pressi dei Prati di Tivo quando è caduta su una lastra di ghiaccio ... chietitoday.it
Nella mattinata della vigilia di Natale il CNSAS Abruzzo è intervenuto a Pietracamela (TE) per soccorrere una donna di 63 anni, scivolata su una lastra di ghiaccio nell’area “Città di Pietra” e ferita a un polso. Raggiunta dalla squadra di terra, è stata poi recuper - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.