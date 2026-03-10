Il flash mob a Milano per commemorare il bombardamento del Teatro di Mariupol

Sabato 14 marzo Milano ospiterà un flash mob per ricordare il bombardamento del Teatro Drammatico di Mariupol, uno degli episodi più simbolici della guerra in Ucraina. L’iniziativa pubblica si svolgerà in città e coinvolgerà persone che vogliono rendere omaggio alle vittime di quell’attacco. L’evento si terrà in un luogo pubblico, senza scopo di lucro, e sarà aperto a tutti i partecipanti.

Milano ospiterà sabato 14 marzo un'iniziativa pubblica per ricordare il bombardamento del Teatro Drammatico di Mariupol, uno degli episodi più simbolici della guerra contro i civili in Ucraina. Alle 11, in Piazza della Scala, i partecipanti del flash mob formeranno con i loro corpi la parola russa «????» ("bambini"), la stessa che era stata scritta davanti al teatro della città ucraina prima dell'attacco del marzo 2022. Al termine dell'evento è previsto il rilascio controllato di duecento palloncini bianchi che si solleveranno per alcuni metri restando vincolati, senza dispersione nell'ambiente, come simbolo delle vittime civili dell'attacco.