La rete di RisorgiMarche si allarga con Venilà – cucina dialettale

La rete RisorgiMarche si amplia con l’aggiunta di Venilà – cucina dialettale, una nuova realtà sociale e territoriale. Questa si unisce al festival musicale IncantoMarche, all’Associazione Anffas Sibillini, al Microbiscottificio Frolla e a Birr’H, rafforzando così la presenza e le attività sul territorio. L’inserimento di Venilà rappresenta un passo importante nella crescita della rete.

La rete RisorgiMarche cresce. Accanto al festival musicale IncantoMarche, Anffas Sibillini, Microbiscottificio Frolla e Birr’H, si aggiunge una nuova realtà sociale e territoriale: Venilà – cucina dialettale. Un ristoro di comunità inaugurato il primo maggio 2025 al Castello Malcavalca (Palazzo Lab) di Esanatoglia. Il nome, che in dialetto alto-maceratese significa "vieni qui", è un invito esplicito all’incontro, alla partecipazione attiva e alla costruzione di relazioni. Il locale è gestito da ragazzi con disabilità intellettiva eo motoria e pone al centro un cambio di paradigma: da "dipendenti" a "in-dipendenti", valorizzando il lavoro come strumento di autonomia, dignità e crescita personale e collettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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