Starlink conquista nuovi paesi | la rete si allarga

Starlink di SpaceX amplia la sua copertura introducendo la connessione in nuovi paesi. La rete satellitare, che utilizza una vasta costellazione di satelliti, sta crescendo con l’obiettivo di migliorare l’accesso a internet in aree finora poco servite. Questa espansione si sta realizzando in diversi territori, segnando un passo importante nel settore della connettività globale.

Una nuova rivoluzione nella connettività globale potrebbe arrivare entro pochi anni. Il progetto Starlink di SpaceX si prepara infatti a cambiare radicalmente il modo in cui vengono distribuiti i satelliti per internet nello spazio. Durante il Mobile World Congress di Barcellona l’azienda ha presentato i piani per il lancio dei nuovi satelliti di seconda generazione utilizzando la gigantesca navetta Starship. L’obiettivo è iniziare le operazioni entro la metà del 2027 e costruire una rete satellitare ancora più potente e capillare. La roadmap illustrata dal management lascia intuire l’enorme ambizione del progetto: creare in tempi rapidissimi una costellazione capace di garantire una copertura globale continua. 🔗 Leggi su Billipop.com

