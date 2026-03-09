Fitd | Smart Bank coperta la rete di sicurezza si allarga
Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha annunciato l’ampliamento della sua rete di sicurezza, includendo ufficialmente Smart Bank tra le fintech coperte. La decisione riguarda il settore delle piattaforme digitali di pagamento e servizi finanziari, che ora beneficiano di una copertura più ampia per i depositi dei clienti. Questa estensione si aggiunge alle misure già in atto per proteggere i risparmi dei consumatori nel mondo digitale.
Il Fondo interbancario di tutela dei depositi estende la sua rete di sicurezza verso il settore delle fintech, includendo ufficialmente Smart Bank tra i soggetti coperti. Questa mossa si inserisce nel quadro più ampio degli interventi del Fitd, che ha già concluso definitivamente l’operazione riguardante Carige. La data odierna segna un punto di svolta per la stabilità finanziaria delle nuove banche digitali in Italia. L’intervento non è isolato ma parte di una strategia di contenimento dei rischi sistemici, dove il fondo alimentato dai contributi bancari agisce come paracadute finale. Mentre le operazioni su enti tradizionali come Carige trovano chiusura, l’attenzione si sposta ora sulla protezione del risparmio nelle realtà emergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Starlink conquista nuovi paesi: la rete si allargaUna nuova rivoluzione nella connettività globale potrebbe arrivare entro pochi anni.
La viabilità sostenibile. Ciclovia Tirrenica e nuove piste ciclabili. La ’rete’ si allarga ancoraGrosseto, 20 febbraio 2026 – Il Comune di Grosseto potenzia la rete delle piste ciclopedonali, quello di Castiglione prosegue i lavori per la...
Una raccolta di contenuti su Smart Bank.
Il Fondo di tutela dei depositi apre il paracadute anche per Smart BankNon solo Banca Progetto tra gli interventi in corso del Fitd, alimentato dalle banche italiane: spunta una garanzia per la fintech. Chiusa in via definitiva ... repubblica.it
Smart Bank.: Pop. Cassinate in campo con il supporto del FitdPer il dossier Smart Bank spunta l’offerta di Banca Popolare del Cassinate con il supporto del Fondo interbancario. A quanto risulta al Sole 24Ore, sul tavolo dei due commissari nominati da Via ... ilsole24ore.com