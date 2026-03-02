Israele minaccia il leader Hezbollah | Farà la fine di Khamenei Si riapre la guerra in Libano

Israele ha minacciato il leader di Hezbollah, dicendo che farà la fine di Khamenei, e si riapre il fronte in Libano. Due giorni dopo l'inizio dell'operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, il conflitto si estende con l’attacco missilistico di Hezbollah nel nord dello Stato ebraico. La situazione si sta facendo più tesa nella regione.

Due giorni dopo l'avvio dell'operazione militare congiunta di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, il fronte si allarga al Libano, in seguito all'attacco missilistico nella notte di Hezbollah contro il nord dello Stato ebraico. L'Idf ha risposto dando il via a un'intensa campagna di bombardamenti contro obiettivi del movimento sciita filo-Teheran nel sud e nell'est del Paese dei Cedri, così come nell'area meridionale della capitale libanese, roccaforte del gruppo. Secondo il ministero della Salute di Beirut, ci sono stati almeno 31 morti e 149 feriti, e sfollati dal sud e dall'est, mentre scuole e università sono stati chiuse. I raid israeliani si sono susseguiti per tutta la giornata: su X, i portavoce in lingua araba dell'Idf hanno più volte esortato i residenti in diverse zone nel Libano a evacuare in vista di bombardamenti imminenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

