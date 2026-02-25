Paghe dei rider a 4 euro l’ora Deliveroo indagata per caporalato | il caso

La filiale italiana dell’azienda di consegne a domicilio di cibo Deliveroo è stata posta sotto controllo giudiziario dalla procura di Milano. Sia l’azienda, sia il suo amministratore unico, sono indagati. L’azione dei magistrati milanesi è partita da un’indagine sulle paghe dei rider e sul loro inquadramento come lavoratori autonomi. Secondo l’inchiesta, le paghe dei rider erano inferiori fino al 90% rispetto a quelle stabilite dai contratti nazionali. Si tratta di cifre sistematicamente inferiori alla soglia di povertà. La scorsa settimana un provvedimento simile era toccato a Glovo. Deliveroo indagata e sotto controllo giudiziario. La procura di Milano ha messo sotto indagine la filiale italiana dell’azienda Deliveroo e il suo amministratore unico, Andrea Giuseppe Zocchi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

